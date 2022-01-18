Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Засідання щодо запобіжного заходу Порошенку перенесено на 19 січня

Юля Захарченко редакторка стрічки
Петро Порошенко

У Печерському районному суді Києва завершилося судове засідання, під час якого мали обрати запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Засідання суду щодо запобіжного заходу перенесено на 19 січня о 14.00. Судове засідання розпочалося із запізненням вранці 17 січня.

Прокуратура наполягала на арешті Порошенка. Сам п’ятий президент напередодні заявляв, що не вірить, що його арештують.

Порошенка підозрюють у справі щодо сприяння терористичним організаціям “ЛДНР” та злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій України.

17 грудня 2021 року слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик для проведення процесуальних дій, але політик поїхав від правоохоронців на автомобілі з власним водієм. Того ж дня стало відомо, що Порошенко поїхав за кордон.

Прокуратура просила суд про арешт п’ятого президента Петра Порошенка з альтернативою застави у 1 млрд грн.

Необхідність такого запобіжного заходу аргументували характером справи, розміром завданих збитків та майновим станом політика.

Читайте
Підозра Порошенку: чим може обернутися для України ця справа

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка