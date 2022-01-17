В Печерском районном суде Киева началось судебное заседание, во время которого должны избрать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

До 14.00 в заседании был перерыв, чтобы адвокаты могли ознакомиться с материалами. Сейчас суд вернулся в зал и продолжает рассмотрение дела.

Политик, который сегодня вернулся в Киев рейсом из Варшавы, подозревается в государственной измене.

Судебное заседание было запланировано на 11.00 по киевскому времени, но началось с опозданием. Прокуратура будет настаивать на аресте Порошенко. Сам пятый президент накануне заявлял, что не верит, что его арестуют.

Обновлено. 12.25. Суд объявил перерыв на два часа для ознакомления адвокатов Порошенко с материалами дела. Перед этим адвокат лидера партии ЕС попросил предоставить защите возможность ознакомиться с материалами, настаивая, что у его подзащитного нет статуса подозреваемого.

17 января самолет авиакомпании WizzAir рейса Варшава — Киев, на борту которого находился Порошенко, приземлился в украинской столице в аэропорту Жуляны.

Там следователи Государственного бюро расследований пытались вручить ему повестку в суд, хотя он сам раньше обещал явиться добровольно.

После незначительной задержки Порошенко выступил перед своими сторонниками и соратниками у терминала аэропорта. Он, в частности, призвал их следовать за ним в здание суда.

В чем подозревают Порошенко?

Пятый президент Украины Петр Порошенко проходит подозреваемым в производстве относительно содействия террористическим организациям “ЛДНР” и преступной схемы снабжения угля из временно оккупированных территорий.

17 декабря 2021 года следователи ДБР пытались вручить ему повестку о вызове для проведения процессуальных действий, но политик уехал от правоохранителей на автомобиле с собственным водителем. В тот же день стало известно, что Петр Порошенко уехал из Украины.