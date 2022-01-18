Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це очільник держави сказав на зустрічі із двопартійною делегацією Конгресу США, до складу якої увійшли сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер.

Зеленський назвав дуже важливою для українців підтримку з боку США.

– Це свідчить про незмінну двопалатну, двопартійну підтримку нашої держави, а також її суверенітету, територіальної цілісності, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна отримує дієву допомогу у сфері безпеки в час агресії з боку Росії.

За словами президента України, РФ продовжує активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях Донбасу. На його думку, Москва таким чином прагне створити привід для ескалації під виглядом “захисту російських громадян”.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія бреше про начебто агресію НАТО. Це роблять, щоб виправдати військові дії навколо України та на її території.