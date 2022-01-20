Нарощування російських військ біля кордонів України – це безпековий виклик для всієї Європи, переконаний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він запевнив українців, що зараз ситуація залишається контрольованою, тож приводів для паніки немає. У МЗС України зазначили, що не лише російські війська на кордоні можуть становити небезпеку.

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Йдеться про дезінформацію, маніпуляцію та фейки, які спрямовані на ускладнення ситуації всередині України, посилення паніки серед жителів та зневіри у здатність захистити державу.

– Україні вдалося консолідувати безпрецедентну міжнародну підтримку. Ми вдячні партнерам за спільну протидію російській агресії. Проте для нас загроза чергової ескалації з боку Росії – не вірогідність, а реальність, в якій ми живемо з 2014 року.

У МЗС переконані, що настав час для рішучих дій, серед яких є втілення комплексного пакету стримування агресії Російської Федерації.

– Разом з партнерами ми просуваємо активну дипломатію, щоб Росія усвідомлювала, що нова агресія проти України матиме високу ціну. Ми також працюємо над жорсткими санкціями для стримування Росії.

Уряд активно посилює оборону України завдяки передачі зброї та військової техніки для армії від партнерів. У МЗС вважають, що сильна Україна – ключовий фактор, який стримує агресивні наміри Росії.

Україна залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту, однак готова захистити себе у разі нападу Росії.