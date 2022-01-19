Печерский районный суд Киева продолжает избирать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о государственной измене.

Лидера партии Европейская солидарность и народного депутата подозревают в якобы незаконных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса. Следствие убеждено, что такие действия нанесли государству ущерб в 200 млн грн.

Уголовное производство касается схемы поставок угля с временно оккупированных территорий на подконтрольную Киеву территорию в 2014-2015 годах и содействия террористическим организациям, так называемым ДНР и ЛНР.

Петр Порошенко все обвинения правоохранителей называет политическим преследованием оппозиции.

В то же время прокуратура просит суд избрать меру пресечения Порошенко в виде ареста на два месяца с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн и запретом выезжать из Киева.

Предыдущее заседание суда прошло 17 января. Но сначала судья объявил перерыв на два часа, чтобы адвокаты Порошенко могли ознакомиться с материалами.

После перерыва суд вернулся к рассмотрению дела. Несмотря на то, что заседание длилось до позднего вечера, меру пресечения пятому президенту Украины так и не избрали.