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Факты / Украина / Политика

Печерский суд Киева продолжает избирать меру пресечения Порошенко

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Печерский суд Киева продолжает избирать меру пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева продолжает избирать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о государственной измене.

Лидера партии Европейская солидарность и народного депутата подозревают в якобы незаконных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса. Следствие убеждено, что такие действия нанесли государству ущерб в 200 млн грн.

Уголовное производство касается схемы поставок угля с временно оккупированных территорий на подконтрольную Киеву территорию в 2014-2015 годах и содействия террористическим организациям, так называемым ДНР и ЛНР.

Петр Порошенко все обвинения правоохранителей называет политическим преследованием оппозиции.

В то же время прокуратура просит суд избрать меру пресечения Порошенко в виде ареста на два месяца с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн и запретом выезжать из Киева.

Предыдущее заседание суда прошло 17 января. Но сначала судья объявил перерыв на два часа, чтобы адвокаты Порошенко могли ознакомиться с материалами.

После перерыва суд вернулся к рассмотрению дела. Несмотря на то, что заседание длилось до позднего вечера, меру пресечения пятому президенту Украины так и не избрали.

Фото: УНИАН

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