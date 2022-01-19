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Печерський суд Києва продовжує обирати запобіжний захід Порошенку

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Печерський суд Києва продовжує обирати запобіжний захід Порошенку

Печерський районний суд Києва продовжує обирати запобіжний захід пятому президенту Петру Порошенку у справі про державну зраду.

Лідера партії Європейська солідарність і народного депутата підозрюють у начебто незаконному постачанні вугілля з окупованих територій Донбасу. Слідство переконане, що такі дії завдали державі збитків на 200 млн грн.

Кримінальне провадження стосується схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Києву територію в 2014-2015 роках та сприяння терористичним організаціям, так званим ДНР та ЛНР.

Петро Порошенко усі звинувачення правоохоронців називає політичним переслідуванням опозиції.

Водночас прокуратура просить суд обрати запобіжний захід Порошенку у вигляді арешту на два місяці з альтернативою внесення застави в 1 млрд грн та забороною виїжджати з Києва.

Попереднє засідання суду відбулося 17 січня. Але спочатку суддя оголосив перерву на дві години, щоб адвокати Порошенка могли ознайомитися з матеріалами.

Після перерви суд повернувся до розгляд справи. Попри те, що засідання тривало до пізнього вечора, запобіжний захід пятому президенту України так і не обрали.

Фото: УНІАН

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