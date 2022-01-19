Печерський районний суд Києва продовжує обирати запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у справі про державну зраду.

Лідера партії Європейська солідарність і народного депутата підозрюють у начебто незаконному постачанні вугілля з окупованих територій Донбасу. Слідство переконане, що такі дії завдали державі збитків на 200 млн грн.

Кримінальне провадження стосується схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Києву територію в 2014-2015 роках та сприяння терористичним організаціям, так званим ДНР та ЛНР.

Петро Порошенко усі звинувачення правоохоронців називає політичним переслідуванням опозиції.

Водночас прокуратура просить суд обрати запобіжний захід Порошенку у вигляді арешту на два місяці з альтернативою внесення застави в 1 млрд грн та забороною виїжджати з Києва.

Попереднє засідання суду відбулося 17 січня. Але спочатку суддя оголосив перерву на дві години, щоб адвокати Порошенка могли ознайомитися з матеріалами.

Після перерви суд повернувся до розгляд справи. Попри те, що засідання тривало до пізнього вечора, запобіжний захід п’ятому президенту України так і не обрали.