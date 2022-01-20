Зустріч Блінкена з Лавровим та візит держсекретаря до Києва: що пишуть західні ЗМІ

У четвер, 20 січня, генсекретар США Ентоні Блінкен провів першу чотиристоронню телефонну розмову з представниками НАТО, ЄС та ОБСЄ щодо нарощування російських військ біля кордонів України, а також – ситуації з безпекою в Європі.

18 січня Блінкен прибув до України з візитом для переговорів із президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Сторони обговорювали питання щодо безпеки та російську агресію.

А в п’ятницю, 21 січня, американський держсекретар має провести зустріч із тими ж темами з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві.

Що пишуть західні ЗМІ про візит Блінкена до Києва та його майбутню зустріч з Лавровим, які їхні прогнози щодо переговорів і як вони коментують дипломатичні спроби США вплинути на те, що відбувається на українсько-російському кордоні – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Так, у France 24 повідомили, що під час візиту до Києва Блінкен заявив, що не даватиме письмової відповіді на російські пропозиції щодо гарантій безпеки під час зустрічі з Лавровим у Женеві.

Видання нагадало, що у списку побажань Росії є заходи, які б обмежили військову діяльність у колишніх країнах Варшавського договору та колишніх радянських республіках, які приєдналися до НАТО після холодної війни.

Блінкен наголосив, що відповідальність за те, щоб розвіяти побоювання, що Москва планує вторгнення до свого прозахідного сусіда – України, лежить на російському президентові Володимирі Путіні.

– Я не представлятиму жодних паперів міністру закордонних справ Лаврову… Нам потрібно побачити, де ми наразі, і подивитися, чи залишаються можливості для продовження дипломатії та продовження діалогу, який, як я вже сказав, є, безумовно, кращим курсом, – цитують у виданні держсекретаря США.

Аналізуючи поведінку президента Зеленського на переговорах, журналісти підкреслили, що він “прагне зберігати спокій” перед нарощуванням російських військ.

В Associated Press пишуть, що поспішно організована поїздка Блінкена покликана продемонструвати підтримку США Україні та переконати Росію у необхідності деескалації.

– У Женеві Блінкен перевірить Лаврова щодо інтересу Росії до дипломатичного виходу з кризи, – уточнили у виданні, цитуючи високопосадовця Держдепартаменту США.

Тим часом у The Hill наголосили: чиновник американського Держдепартаменту заявив, що зустріч між Блінкеном та Лавровим “припускає, що, можливо, дипломатія не померла”.

Водночас, за його даними, російські офіційні особи заявляють, що обговорення вже “зайшли в глухий кут”.

Він повідомив, що мотиви Росії залишаються незрозумілими, і поки що надто складно сказати, чи справді приїзд Блінкена зможе на щось вплинути, оскільки незрозуміло, чи зацікавлені в Росії в дипломатії.

– Чи готові там до серйозних і сумлінних переговорів або ж Росія використовуватиме дискусії як привід, щоб заявити, що дипломатія не враховувала інтереси Москви? – задався питанням співрозмовник АР.

У The New York Times зауважують: поки що неясно, чи пообіцяв Блінкен Зеленському та Кулебі якісь конкретні нові заходи підтримки для стримування Москви чи боротьби з російськими військовими у разі повномасштабного вторгнення.

– Хоча Ентоні Блінкен заявив, що не бачить великої ймовірності будь-якого прориву в п’ятницю на переговорах з Лавровим, хитрим та досвідченим переговорником, він сказав, що Сполучені Штати сповнені рішучості шукати дипломатичні шляхи вирішення кризи, – повідомили журналісти.

Видання уточнило: офіційні особи США кажуть, що будь-яка російська атака, ймовірно, відбудеться в найближчі кілька тижнів, перш ніж важка техніка зможе “потрапити в пастку” через розмоклу завдяки весняному теплу та дощу землю.

NYT також оцінив звернення Володимира Зеленського, зроблене ним 19 січня. У ньому президент закликав українців зберігати спокій, оскільки країна не зіткнулася з більшою загрозою, ніж у минулі роки війни із Росією.

Журналісти наголосили: те, що сказав Зеленський – що ризик війни “не збільшився” – різко контрастує з тим, що каже Ентоні Блінкен.

У виданні повідомили, що під час свого візиту до посольства США в Україні держсекретар обговорив із дипломатами плани на випадок непередбачених обставин для забезпечення безпеки працівників посольства та їхніх сімей.

Генерал Бен Ходжес, колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів у Європі, прокоментував поїздки Ентоні Блінкена цього тижня словами про те, що не бачив такої бурхливої ​​американської дипломатичної активності з часів Дейтонських мирних угод у 1995 році.

– Я не згоден з усім, що робить адміністрація, але вони доклали необхідних зусиль, щоб залучити союзників і утримати їх, – заявив Ходжес.

При цьому генерал США песимістично налаштований стосовно перспективи деескалації ситуації.

– Я думаю, що Путін загнав себе в куток; йому доведеться щось зробити, – сказав він.

В Al Jazeera стверджують, що дипломатичний глухий кут, який виник між Заходом і РФ, залишає “мало надії” на те, що зустріч Блінкена з Лавровим зможе на щось вплинути.

Зі свого боку кореспондентка видання Хода Абдель Хамід, яка приїхала до Києва для висвітлення переговорів між держсекретарем США та президентом Зеленським, констатувала, що мешканці столиці, з якими вона розмовляла, “пересичені думкою про те, що найближчим часом може статися військова ескалація”.

Вона зауважила, що люди не панікують, а лише демонструють невелике занепокоєння щодо російської ескалації.

– З цього приводу немає масової паніки. Люди не намагаються скупити все у супермаркетах, живуть своїм життям. Вони впевнені, що цього разу українські війська набагато сильніші, вони пройшли велику підготовку та отримали багато військової техніки. Військові у кращому становищі, ніж це було у 2014 році, – розповіла кореспондентка.

Джерела: France 24, Associated Press, The Hill, The New York Times, Al Jazeera