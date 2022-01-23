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Факты / Украина / Политика

Вредят двухсторонним отношениям: Киев осудил заявления главы правительства Баварии

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Олег Николенко

Заявления председателя правительства Баварии и главы Христианско-социального союза Маркуса Зодера могут нанести ущерб двухсторонним отношениям Украины с Германией.

Такое мнение выразил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, подобные слова подрывают международные усилия для предотвращения нового вторжения РФ в Украину и провоцирует агрессивные действий против других стран Европы.

— Именно разрушение единства по сдерживанию России – вот к чему сейчас стремятся в Москве, чтобы и дальше воплощать свои агрессивные планы. Подыгрывать им в этом значит подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом. Призываем господина Зодера реалистично оценивать ситуацию в Европе, эффективность инструмента санкций и деструктивные действия России, — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Зедер говорит о важности поставки российских энергоносителей в ФРГ, однако голубое топливо и доходы местных компаний не должны быть важнее мира и жизней людей.

Николенко добавил, что слова немецкого политика о том, что Москва является “сложным партнером, а не врагом Европы” не соответствуют действительности, поскольку Кремль не единожды совершал агрессивные действия против Германии.

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В частности, он напомнил об убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили в центре Берлина, неоднократных хакерских атаках против депутатов Бундестага, а также регулярных кампаниях по дезинформации немецкого общества.

Источник: Twitter Олега Николенко

Фото: Twitter Олега Николенко

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