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Факти / Україна / Політика

Шкодять двостороннім відносинам: Київ засудив заяви глави уряду Баварії

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Олег Николенко

Заяви голови уряду Баварії та очільника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зодера можуть зашкодити двостороннім відносинам України з Німеччиною.

Таку думку висловив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, подібні слова підривають міжнародні зусилля щодо запобігання новому вторгненню РФ в Україну і провокують агресивні дії проти інших країн Європи.

– Саме руйнація єдності зі стримування Росії – ось чого зараз прагнуть у Москві, щоб і надалі втілювати свої агресивні плани. Підігравати їм у цьому означає підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи загалом. Закликаємо пана Зодера реалістично оцінювати ситуацію у Європі, ефективність інструменту санкцій та деструктивні дії Росії, – наголосив дипломат.

Він також зазначив, що Зедер говорить про важливість поставки російських енергоносіїв у ФРН, проте блакитне паливо і доходи місцевих компаній не повинні бути важливішими за мир і життя людей.

Ніколенко додав, що слова німецького політика про те, що Москва є “складним партнером, а не ворогом Європи”, не відповідають дійсності, оскільки Кремль неодноразово вчиняв агресивні дії проти Німеччини.

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Зокрема, він нагадав про вбивство чеченця Зелімхана Хангошвілі в центрі Берліна, неодноразові хакерські атаки проти депутатів Бундестагу, а також регулярні кампанії з дезінформації німецького суспільства.

Джерело: Twitter Олега Ніколенко

Фото: Twitter Олега Ніколенко

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