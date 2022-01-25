Не создано ни одной ударной группировки ВС РФ, свидетельствующей о подготовке наступления — Резников

Вооруженные силы Российской Федерации сейчас не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы свидетельствовать о подготовке наступления на Украину.

Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в прямом эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Факты, которые мы наблюдаем по данным нашей разведки и стран-партнеров, примерно похож на ту же ситуацию, которая была весной прошлого года перед Пасхой. Не создана ни одна ударная группировка Вооруженными силами РФ, что свидетельствовало бы о том, что завтра они пойдут в наступление, — заявил он.

Министр подчеркнул, что в настоящее время существуют рискованные сценарии нападения РФ на Украину, однако они возможны с точки зрения вероятности в будущем.

— По состоянию на сегодняшний день такой демонстрации, такой угрозы не существует. Поэтому не стоит паниковать, — сказал он.

Глава Минобороны убежден, что Вооруженные силы Украины и командование имеет все проработанные сценарии худшего варианта, чтобы знать о дальнейших действиях в случае угрозы.