Не создано ни одной ударной группировки ВС РФ, свидетельствующей о подготовке наступления — Резников

Вооруженные силы Российской Федерации сейчас не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы свидетельствовать о подготовке наступления на Украину.
Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в прямом эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.
— Факты, которые мы наблюдаем по данным нашей разведки и стран-партнеров, примерно похож на ту же ситуацию, которая была весной прошлого года перед Пасхой. Не создана ни одна ударная группировка Вооруженными силами РФ, что свидетельствовало бы о том, что завтра они пойдут в наступление, — заявил он.
Министр подчеркнул, что в настоящее время существуют рискованные сценарии нападения РФ на Украину, однако они возможны с точки зрения вероятности в будущем.
— По состоянию на сегодняшний день такой демонстрации, такой угрозы не существует. Поэтому не стоит паниковать, — сказал он.
Глава Минобороны убежден, что Вооруженные силы Украины и командование имеет все проработанные сценарии худшего варианта, чтобы знать о дальнейших действиях в случае угрозы.