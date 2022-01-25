В Германии заявили, что сосредоточатся на экономической поддержке Украины. Министерство иностранных дел будет продолжать переговоры с дипломатами для достижения результатов в интересах Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в прямом эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Это очень важно, но жизнь не сводится к экономике и финансам. Жизнь – это гораздо больше, – убежден он.

Министр иностранных дел считает, что необходимо продолжать переговоры, чтобы добиться значительных результатов в интересах Украины.

– Мы будем продолжать вести с ними переговоры для достижения результата в интересах Украины, – заверил Дмитрий Кулеба.

— Германия сделала очень много с 2014 года для Украины, в частности, для мобилизации санкционного давления, поддержки реформ и экономики. Но каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вошли в момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины, как независимого государства, и евроатлантической безопасности в целом.

По его словам, речь идет о поддержке самых мощных санкций против России со стороны Германии против проекта Северный поток-2 и вопросе о поставках оружия.

— Есть аспект — двусторонние поставки оружия от Германии Украине. Есть вопрос предоставления разрешения Германией третьей стране на передачу оружия. Есть вопрос согласия Германии на закупку Украиной оружия через систему НАТО. Это те вопросы, где мы считаем вообще не может быть никаких разговоров о блокировке Германией чего-то.

Он заявил, что Украина будет отвергать какие-либо договоренности за счет собственных интересов. Сейчас нет никаких индикаторов, свидетельствующих о принятии таких решений.

Кулеба считает, что специфика дипломатии России состоит в том, что она не хочет говорить с Украиной. Несмотря на все попытки президента и главы МИДа сесть за стол переговоров, в Кремле отвергают такую возможность.