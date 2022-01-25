У Німеччині заявили, що зосередяться на економічній підтримці України. Міністерство закордонних справ продовжуватиме переговори з дипломатами для досягнення результату в інтересах України.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба у прямому ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Це дуже важливо, але життя не зводиться до економіки та фінансів. Життя – це набагато більше, – переконаний він.

Міністр закордонних справ вважає, що необхідно продовжувати переговори, щоб досягнути значних результатів в інтересах України.

– Ми будемо продовжувати вести з ними переговори для досягнення результату в інтересах України, – запевнив Дмитро Кулеба.

– Німеччина зробила дуже багато з 2014 року для України, зокрема, для мобілізації санкційного тиску, підтримки реформ та економіки. Але кожна криза виводить стосунки на момент істини. І зараз із Німеччиною ми увійшли в момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутнього України як незалежної держави, так і євроатлантичної безпеки загалом.

За його словами, йдеться про підтримку найпотужніших санкцій проти Росії з боку Німеччини проти проекту Північний потік-2 та питання про постачання зброї.

– Є аспект – двостороннє постачання зброї від Німеччини Україні. Є питання про надання дозволу Німеччиною третій країні на передачу зброї. Є питання згоди Німеччини щодо закупівлі Україною зброї через систему НАТО. Це ті питання, де ми вважаємо взагалі не може бути жодних розмов про блокування Німеччиною чогось.

Він заявив, що Україна відкидатиме будь-які домовленості за рахунок власних інтересів. Наразі немає жодних індикаторів, які б свідчили про ухвалення таких рішень.

Кулеба вважає, що специфіка дипломатії Росії полягає у тому, що вона не хоче говорити з Україною. Попри всі спроби президента та очільника МЗС сісти за стіл переговорів, у Кремлі наразі відкидають таку можливість.