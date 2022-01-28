Для стабілізації економіки нам потрібно $4-5 млрд – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що для стабілізації економіки України необхідно приблизно $4-5 млрд.

– На меншу цифру я і не розраховую. Саме така сума нам дуже потрібна. Але питання навіть не в сумі, а в тому, що вірять в стійкість економіки України і тому дають відповідні сигнали, – заявив глава держави під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.

Зеленский наголосив, що питання не в запозияення – питання в фінансових гарантіях, в дуже правильних сигналах.