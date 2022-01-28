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Факти / Україна / Політика

Для стабілізації економіки нам потрібно $4-5 млрд – Зеленський

Валентина Летяк редакторка стрічки
Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що для стабілізації економіки України необхідно приблизно $4-5 млрд.

– На меншу цифру я і не розраховую. Саме така сума нам дуже потрібна. Але питання навіть не в сумі, а в тому, що вірять в стійкість економіки України і тому дають відповідні сигнали, – заявив глава держави під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.

Зеленский наголосив, що питання не в запозияення – питання в фінансових гарантіях, в дуже правильних сигналах.

– Це інвестиції або фінансові гарантії, які надає та чи інша держава. Тут питання навіть не у сумах. Канада запропонувала $120 млн – це сигнал, думає зараз Франція, – пояснив президент.

Фото: Офіс президента

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