Зеленский: Дата вступления в НАТО зависит не от Украины

Украине нужен четкий ответ о перспективах членства в НАТО ввиду угрозы со стороны РФ, заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями иностранных СМИ.

– Мы хотим конкретики, на что нам рассчитывать. Скажите открыто: мы никогда там не будем. Зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашем настоящем, – отметил глава государства.

Зеленский расценивает вопрос вступления в НАТО в качестве превентивных санкций против РФ.

– Что такое НАТО? Это что – война? Это санкции. Вы говорите, что нам нужно найти какие-то превентивные санкции. НАТО – одна из таких санкций. Если же это не НАТО, покажите гарантии безопасности. Когда мы будем в НАТО зависит сейчас нет от Украины, к сожалению, – добавил президент.

В то же время в НАТО выразили мнение, что Российская Федерация не решится на очередное вторжение в Украину, поскольку для этого стянули недостаточно войск к государственной границе.

По данным источника издания Euractiv в Альянсе, чтобы вторгнуться в столь большую страну с такими вооруженными силами, как в Украине, России нужны более значительные военные возможности.