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Факти / Україна / Політика

Зеленський: Дата вступу до НАТО залежить не від України

Валентина Летяк редакторка стрічки
Зеленський: Дата вступу до НАТО залежить не від України

Україні потрібна чітка відповідь про перспективи членства в НАТО через загрозу з боку РФ, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ.

– Ми хочемо конкретики, на що нам розраховувати. Скажіть відверто: ми ніколи там не будемо. Навіщо нам говорити про майбутнє? У нас ризики у нашому сьогоденні, – зазначив глава держави.

Зеленський розцінює питання вступу до НАТО як превентивні санкції проти РФ.

– Що таке НАТО? Це що – війна? Це санкції. Ви кажете, що нам потрібно знайти якісь превентивні санкції. НАТО є однією з таких санкцій. Якщо це не НАТО, покажіть гарантії безпеки. Коли ми будемо в НАТО, залежить зараз немає від України, на жаль, – додав президент.

Водночас у НАТО висловили думку, що Російська Федерація не зважиться на чергове вторгнення в Україну, оскільки для цього стягнуто недостатньо військ на державному кордоні.

За даними джерела видання Euractiv в Альянсі, щоб вторгнутися у таку велику країну з такими збройними силами,  як в Україні, Росії потрібні значніші військові можливості.

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Фото: Офіс президента

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