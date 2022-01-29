Минобороны опровергло информацию о накоплении Россией запасов крови на границе с Украиной

Информация о том, что Российская Федерация накапливает запасы крови и другие медицинские материалы на границах с Украиной, не достоверна.

Об этом вечером 29 января сообщили в Минобороны Украины. Отдельно на своей странице в Facebook заявила Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

– Информация со ссылкой на анонимных должностных лиц не была подтверждена ни одним официальным источником из соответствующих ведомств стран-партнеров, – отметили в пресс-службе Минобороны.

Распространение подобных мнений в министерстве назвали информационной “интервенцией”, провоцирующей граждан Украины паниковать и бояться российского вторжения в глубь нашей страны.

Предыстория

О том, что РФ якобы накапливает на границах с Украиной запасы крови и другие медицинские материалы, стало известно из источников одного из авторитетных СМИ.

Неназванные чиновники из США заявили, что отправка медоборудования и крови в западную границу состоялась несколько недель назад.

Хотя издание не назвало имен ни одного из своих собеседников, информация быстро распространилась на другие СМИ, оставаясь неподтвержденной.