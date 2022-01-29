Міноборони спростувало інформацію про накопичення РФ запасів крові на кордоні з Україною

Інформація про те, що Російська Федерація накопичує запаси крові та інші медичні матеріали на кордонах з Україною, не є достовірною.

Про це ввечері 29 січня повідомили у Міноборони України. Окремо на своїй сторінці у Facebook про це заявила Заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

– Інформація з посиланням на анонімних посадовців не була підтверджена жодним офіційним джерелом з відповідних відомств країн-партнерів, – зауважили у прес-службі Міноборони.

Поширення подібних думок у міністерстві назвали інформаційною “інтервенцією”, що провокує громадян України панікувати і боятися російського вторгнення вглиб нашої країни.

Передісторія

Про те, що РФ нібито накопичує на кордонах з Україною запаси крові та інші медичні матеріали, стало відомо з джерел одного із авторитетних ЗМІ.

Неназвані чиновники із США заявили, що відправка медобладнання та крові до західного кордону відбулася декілька тижнів тому.

Хоч видання не назвало імен жодного зі своїх співрозмовників, інформація швидко поширилася іншими ЗМІ, залишаючись непідтвердженою.