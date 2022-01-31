Заявления России об отводе войск после учений вблизи границ Украины нуждаются в проверке, поскольку доверия к словам Москвы нет.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление РФ об отводе части подразделений после завершения военных учений.

– С одной стороны, любое объявление Россией об отводе войск само по себе является положительным сигналом. С другой стороны, сейчас точно неизвестно, откуда именно отводятся подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации, — отметил министр.

Кулеба напомнил, что весной 2021 года, когда РФ начала первую волну эскалации и стягивала войска к украинской границе, из Москвы также звучали заявления об отводе подразделений после завершения учений.

– По факту отвода практически не произошло, и ситуация вдоль нашей границы осталась неизменной. Поэтому я бы ни преувеличивал, ни умалял это объявление, — объяснил глава МИД.

Министр добавил, что в нынешней ситуации нужно получить более подробную информацию о действиях РФ вблизи границ.

– В целом недоверие к действиям и словам России сохраняется. Поэтому, прежде чем давать оценку любому ее шагу, нужно действительно убедиться, что происходит именно то, что РФ имеет в виду, — подчеркнул Кулеба.

Министр также отметил, что если у России действительно нет планов нападения на Украину, как она об этом заявляет, то она должна доказать это, снизив военное, политическое и экономическое давление на наше государство и отказавшись от идей дестабилизации через протесты и кибератаки.

Кулеба напомнил, что российская агрессия против Украины завершится только тогда, когда Москва заберет свои войска из оккупированных Крыма и Донбасса, и эти территории политико-дипломатическим путем вернутся под контроль Киева.

На днях в России объявили, что войска и авиация Западного военного округа (ЗВО) возвращаются в места базирования после завершения “плановой проверки боевой готовности”. Западный военный округ, в частности, охватывает граничащие с Украиной области РФ.