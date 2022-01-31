Заяви Росії про відведення військ після навчань поблизу кордонів України потребують перевірки, оскільки довіри до слів Москви немає.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи заяву РФ про відведення частини підрозділів після завершення військових навчань.

– З одного боку, будь-яке оголошення Росією про відведення військ саме по собі є позитивним сигналом. З іншого боку зараз достеменно невідомо, звідки саме відводяться підрозділи, в якому обсязі і яким чином це відведення сприяє деескалації ситуації, – зазначив міністр.

Кулеба нагадав, що навесні 2021 року, коли РФ розпочала першу хвилю ескалації та стягувала війська до українського кордону, з Москви також лунали заяви про відведення підрозділів після завершення навчань.

– По факту відведення практично не відбулося, і ситуація вздовж нашого кордону залишилася незмінною. Тому я б ані перебільшував, ані применшував цього оголошення, – пояснив голова МЗС.

Міністр додав, що в нинішній ситуації потрібно отримати більш детальну інформацію про дії РФ поблизу кордонів.

– Загалом недовіра до дій та слів Росії зберігається. Тому перш ніж давати оцінку будь-якому її кроку, потрібно дійсно переконатися, що відбувається саме те, що РФ має на увазі, – наголосив Кулеба.

Міністр також зазначив, що якщо Росія дійсно не має планів нападу на Україну, як про це заявляє, то вона повинна довести це, знизивши військовий, політичний та економічний тиск на нашу державу та відмовившись від ідей щодо дестабілізації через протести та кібератаки.

Кулеба нагадав, що російська агресія проти України завершиться лише тоді, коли Москва забере свої війська з окупованих Криму та Донбасу, і ці території політико-дипломатичним шляхом повернуться під контроль Києва.

Днями у Росії оголосили, що війська та авіація Західного військового округу (ЗВО) повертаються до місць базування після завершення “планової перевірки бойової готовності”. Західний військовий округ, зокрема, охоплює області РФ, які межують з Україною.