Уже в ближайшие дни Украину одновременно посетят ряд западных чиновников.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что у нашего государства беспрецедентная поддержка западных партнеров.

И один из элементов стратегии сдерживания российской агрессии – это “парад визитов” иностранных политиков в Украину как весомый дипломатический инструмент.

– Еще в прошлом году я призвал всех наших партнеров приехать к нам в гости именно в январе-феврале. В первую очередь для того, чтобы в Украине постоянно находились иностранные топ-чиновники, – рассказал министр.

По словам Кулебы, сейчас этот принцип активно реализуется на практике. Так, на днях Украину посетят премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Польши Матеуш Моравецкий, премьер Нидерландов Марк Рютте, а также глава МИД Британих Элизабет Трасс.

Также на этой неделе Украину посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

– Буквально на днях у нас в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов. Постоянно прибывают министры иностранных дел. Мой греческий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов уже практически в пути. Так же и моя британская коллега… Кроме того, на этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции, – отметил Кулеба.

По его словам, на следующей неделе в Украине будут находиться с визитом главы дипломатии ряда центральноевропейских стран.

Приедут министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и Франции Жан-Ив Ле Дриана, исполняющие роль посредников в Нормандском формате.