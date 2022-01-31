Уже найближчими днями Україну одночасно відвідають ряд західних топ-посадовців.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що наша держава має безпрецедентну підтримку західних партнерів.

І один із елементів стратегії стримування російської агресії – це “парад візитів” іноземних політиків до України як вагомий дипломатичний інструмент.

– Ще минулого року я закликав усіх наших партнерів приїхати до нас у гості саме в січні-лютому. Насамперед для того, щоб в Україні постійно перебували іноземні топ-посадовці, – розповів міністр.

За словами Кулеби, зараз цей принцип активно втілюється на практиці. Так, днями Україну відвідають прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, прем’єр Нідерландів Марк Рютте, а також очільниця МЗС Британіх Елізабет Трасс.

Також цього тижня Україну відвідає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

– Буквально днями у нас у Києві будуть одночасно прем’єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів. Постійно прибувають міністри закордонних справ. Мій грецький колега вже в Україні, мій колега з Нідерландів – вже практично на шляху. Так само і моя британська колега… Крім того, цього тижня ми прийматимемо в Україні президента Туреччини, – зазначив Кулеба.

За його словами, наступного тижня в Україні перебуватимуть із візитом глави дипломатії низки центральноєвропейських країн.

Приїдуть міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та Франції Жан-Ів Ле Дріана, які виконують роль посередників у Нормандському форматі.

Як відомо, прем’єр Великої Британії Борис Джонсон прибуде в Україну у вівторок, 1 лютого. Він зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими високопосадовцями. Головна тема зустрічей – безпека, шляхи деескалації, військово-технічна співпраця тощо.

А на 7-8 лютого запланований візит до України міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана та міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.