В МВД заявили, что все попытки представлять суть дела так, что народный депутат Александр Трухин о чем-то пытался договориться с министром внутренних дел Денисом Монастырским, не соответствуют действительности.

– Народный депутат является специальным субъектом уголовного производства. Уголовные производства, в которых он может фигурировать в качестве подозреваемого, входят в подследственность ГБР. Поэтому подчеркиваем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался “договориться” с министром внутренних дел, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении.

Так в силовом ведомстве прокомментировали появившееся накануне видео, на котором нардеп обращается к патрульному с просьбой отойти в лес, чтобы поговорить главой МВД якобы об избежании ответственности за ДТП в августе 2021 года.

На этих кадрах Трухин также обращался к правоохранителю, чтобы позже найти его и отблагодарить. Полицейский в ответ пытался объяснить, чем угрожают подобные договоренности.

В МВД заверили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию ДТП.

Скандал вокруг нардепа Александра Трухина разгорелся еще летом 2021 года, когда 23 августа он стал учасником ДТП на Бориспольской трассе в Киеве. На своей Audi политик въехал в авто впереди.

В результате аварии пострадал третий автомобиль, а травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Было начато производство по ч. 1 ст. 286 ККУ – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Его передали в Государственное бюро расследований.

Сегодня, после публикации скандального видео, Александра Трухина исключили из партии Слуга народа.

Фото: Слуга народу