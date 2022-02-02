Олександр Трухін не намагався “домовитись” із Монастирським – МВС

У МВС заявили, що всі намагання представляти суть справи так, ніби народний депутат Олександр Трухін про щось намагався домовитись із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, не відповідають дійсності.

– Народний депутат є спеціальним суб’єктом кримінального провадження. Кримінальні провадження, в яких він може фігурувати у якості підозрюваного, належать до підслідності ДБР. Через це наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався “домовитись“ із міністром внутрішніх справ, не відповідають дійсності, – йдеться у заяві.

Так у силовому відомстві прокоментували відео, яке з’явилося напередодні, на якому нардеп звертається до патрульного з проханням відійти в ліс, щоб поговорити главою МВС нібито про уникнення відповідальності за ДТП у серпні 2021 року.

На цих кадрах Трухін також звертався до правоохоронця, аби пізніше знайти його та віддячити. Поліцейський у відповідь намагався йому пояснити, чим загрожують подібні домовленості.

У МВС запевнили, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування ДТП.

Скандал довкола нардепа Олександра Трухіна розгорівся ще влітку 2021 року, коли 23 серпня він став учасником ДТП на Бориспільській трасі у Києві. На своїй Audi політик в’їхав у авто попереду.

Внаслідок аварії постраждав третій автомобіль, а травми отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Було розпочато провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Його передали до Державного бюро розслідувань.

Сьогодні після публікації скандального відео Олександра Трухіна виключили з партії Слуга народу.

Фото: Слуга народу