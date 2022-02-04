У YouTube заблокували телеканали UkrLive та Перший Незалежний, що належать соратнику Віктора Медведчука, народному депутату від ОПЗЖ Нестору Шуфричу.
Трансляція телеканалів припинилась 4 лютого.
Факт констатували й на сайті Першого Незалежного.
Санкції щодо компаній Медіахолдинг Новини, Тайм Медіа і Телепростір, які пов’язані з телеканалами Перший Незалежний та UkrLive, запровадила Рада національної безпеки та оборони.
Увів у дію рішення РНБО президент України Володимир Зеленський 28 грудня.
Відразу після цього компанія SES призупинила трансляцію цих телеканалів.
Згідно з указом президента, блокування активів компаній, анулювання ліцензій та заборона використання телекомунікаційних мереж триватиме п’ять років.