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Факти / Україна / Політика

У YouTube заблокували трансляцію каналів Шуфрича

Тетяна Забожко редакторка стрічки
ютуб

У YouTube заблокували телеканали UkrLive та Перший Незалежний, що належать соратнику Віктора Медведчука, народному депутату від ОПЗЖ Нестору Шуфричу.

Трансляція телеканалів припинилась 4 лютого.

Факт констатували й на сайті Першого Незалежного.

Санкції щодо компаній Медіахолдинг Новини, Тайм Медіа і Телепростір, які пов’язані з телеканалами Перший Незалежний та UkrLive, запровадила Рада національної безпеки та оборони.

Увів у дію рішення РНБО президент України Володимир Зеленський 28 грудня.

Відразу після цього компанія SES призупинила трансляцію цих телеканалів.

Згідно з указом президента, блокування активів компаній, анулювання ліцензій та заборона використання телекомунікаційних мереж триватиме п’ять років.

Фото: Dreamstime

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