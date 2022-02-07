В августе состится новый саммит Крымской платформы – Кулеба

На август 2022 года запланирован новый саммит Крымской платформы на уровне парламентских делегаций разных стран.

Об этом сообщил на брифинге в Киеве глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

– Крым тоже был у нас сегодня в повестке дня. Я проинформировал Анналену о том, что в Украине в августе пройдет парламентский саммит Крымской платформы. Мы будем ждать соответствующую делегацию из Германии, – уточнил украинский дипломат.

Также, по его словами, в более широком контексте они поговорили о европейской перспективе Украины.

17 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что Берлин готов возглавить одно из направлений в работе Крымской платформы – политики непризнания аннексии Россией украинского Крыма.

23 августа 2021 года в Киеве прошел установочный саммит Крымской платформы. Это новая площадка, созданная по инициативе Украины. Ее главная цель – добиться полной деоккупации Крыма.

Участие в Крымской платформе приняли представители более 40 стран. По итогам саммита они подписали общую декларацию. Она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма и обязательства стран-подписантов рассмотреть дополнительные ограничительные санкции против РФ в случае дальнейшей агрессии.