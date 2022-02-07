У серпні відбудеться новий саміт Кримської платформи – Кулеба

На серпень 2022 року заплановано новий саміт Кримської платформи на рівні парламентських делегацій різних країн.

Про це повідомив на брифінгу у Києві глава МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

– Крим теж був у нас сьогодні на порядку денному. Я поінформував Анналену, що в Україні в серпні пройде парламентський саміт Кримської платформи. Ми чекатимемо на відповідну делегацію з Німеччини, – уточнив український дипломат.

Також, за його словами, у ширшому контексті вони поговорили про європейську перспективу України.

17 січня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Берлін готовий очолити один із напрямків у роботі Кримської платформи – політики невизнання анексії Росією українського Криму.

23 серпня 2021 року у Києві пройшов установчий саміт Кримської платформи. Це новий майданчик, створений за ініціативи України. Її головна мета – досягти повної деокупації Криму.

Участь у Кримській платформі взяли представники понад 40 країн. За підсумками саміту вони підписали спільну декларацію. Вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму та зобов’язання країн-підписантів розглянути додаткові обмежувальні санкції проти РФ у разі подальшої агресії.