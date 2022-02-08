Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Визит Макрона будет плодотворным для обоих государств – Зеленский

Валентина Летяк редактор ленты
Зеленський і Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский встретил в Мариинском дворце французского коллегу Эммануэля Макрона, который 8 февраля прибыл в Киев с рабочим визитом.

– Приветствую в Украине хорошего друга Эммануэля Макрона. Это первый визит президента Франции в нашу страну за последние 24 года. Убежден, что он будет плодотворным для наших государств, поскольку Украина и Франция заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере безопасности и усилении экономического взаимодействия, – написал глава государства в Twitter.

 

Вместе с Макроном в Украину приехал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Накануне Макрон посетил Россию. Его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным продолжались более пяти часов.

По их итогам президент Франции заявил, что ближайшие дни будут решающими для попыток деэскалации ситуации, а проводимые западными лидерами переговоры должны способствовать этому.

Макрон отметил необходимость разработки гарантий безопасности для ЕС, Украины, Грузии, Беларуси и РФ.

Читайте
Визит Макрона в Украину: как мировые лидеры пытаются удержать Путина от полномасштабной войны

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка