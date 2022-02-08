Визит Макрона будет плодотворным для обоих государств – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретил в Мариинском дворце французского коллегу Эммануэля Макрона, который 8 февраля прибыл в Киев с рабочим визитом.

– Приветствую в Украине хорошего друга Эммануэля Макрона. Это первый визит президента Франции в нашу страну за последние 24 года. Убежден, что он будет плодотворным для наших государств, поскольку Украина и Франция заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере безопасности и усилении экономического взаимодействия, – написал глава государства в Twitter.

Вітаю в Україні доброго друга @EmmanuelMacron. Це – перший візит Президента Франції до нашої країни за останні 24 роки. Переконаний, він буде плідним для наших держав, адже ???????? й ???????? зацікавлені в поглибленні співпраці в безпековій сфері та посиленні економічної взаємодії. pic.twitter.com/ibFCFVa3Ds — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2022

Вместе с Макроном в Украину приехал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Накануне Макрон посетил Россию. Его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным продолжались более пяти часов.

По их итогам президент Франции заявил, что ближайшие дни будут решающими для попыток деэскалации ситуации, а проводимые западными лидерами переговоры должны способствовать этому.

Макрон отметил необходимость разработки гарантий безопасности для ЕС, Украины, Грузии, Беларуси и РФ.