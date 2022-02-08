Візит Макрона буде плідним для обох держав – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрів у Маріїнському палаці французького колегу Еммануеля Макрона, який 8 лютого прибув до Києва з робочим візитом.

– Вітаю в Україні доброго друга Еммануеля Макрона. Це перший візит президента Франції до нашої країни за останні 24 роки. Переконаний, він буде плідним для наших держав, адже Україна та Франція зацікавлені в поглибленні співпраці в безпековій сфері та посиленні економічної взаємодії, – написав глава держави у Twitter.

Вітаю в Україні доброго друга @EmmanuelMacron. Це – перший візит Президента Франції до нашої країни за останні 24 роки. Переконаний, він буде плідним для наших держав, адже ???????? й ???????? зацікавлені в поглибленні співпраці в безпековій сфері та посиленні економічної взаємодії. pic.twitter.com/ibFCFVa3Ds — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2022

Разом із Макроном до України приїхав голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Напередодні Макрон відвідав Росію. Його переговори з російським колегою Володимиром Путіним тривали понад п’ять годин.

За їх підсумками президент Франції заявив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб з деескалації ситуації, а переговори, які проводять західні лідери, мають сприяти цьому.

Макрон наголосив на необхідності розробки безпекових гарантії для ЄС, України, Грузії, Білорусі та РФ.