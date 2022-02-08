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Факти / Україна / Політика

Візит Макрона буде плідним для обох держав – Зеленський

Валентина Летяк редакторка стрічки
Зеленський і Макрон

Президент України Володимир Зеленський зустрів у Маріїнському палаці французького колегу Еммануеля Макрона, який 8 лютого прибув до Києва з робочим візитом.

– Вітаю в Україні доброго друга Еммануеля Макрона. Це перший візит президента Франції до нашої країни за останні 24 роки. Переконаний, він буде плідним для наших держав, адже Україна та Франція зацікавлені в поглибленні співпраці в безпековій сфері та посиленні економічної взаємодії, – написав глава держави у Twitter.

 

Разом із Макроном до України приїхав голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Напередодні Макрон відвідав Росію. Його переговори з російським колегою Володимиром Путіним тривали понад п’ять годин.

За їх підсумками президент Франції заявив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб з деескалації ситуації, а переговори, які проводять західні лідери, мають сприяти цьому.

Макрон наголосив на необхідності розробки безпекових гарантії для ЄС, України, Грузії, Білорусі та РФ.

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Фото: Офіс президента

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