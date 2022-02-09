ДТП с Трухиным: на допросе в ГБР полицейские не подтвердили предложение взятки

Полицейские, которых повторно допросили 8 февраля после обнародования скандального видео с народным депутатом Александром Трухиным, не подтвердили, что политик после ДТП в августе 2021 года предлагал им взятку, чтобы избежать наказания.

Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

– Во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им денежные средства в качестве неправомерной выгоды не предлагали, – отметил он.

При этом, по словам Сухачева, патрульные, которые были на месте ДТП, не сказали, кто именно находился за рулем авто в момент аварии, а изучение видеозаписи, обнародованной СМИ 1 февраля, не дало прояснения или новой информации, хотя есть спорные моменты.

– Речь идет о несоответствии ранее предоставленной Нацполицией на запрос следователя ГБР информации об отсутствии записи с нагрудного регистратора полицейского, и об эпизоде, в котором непосредственно Трухин беспрепятственно осматривает место водителя, — уточнил директор ГБР.

Поэтому ГБР инициировало проведение Нацполицией двух служебных расследований.

Сухачев сказал, что 7 февраля повторно допросили полицейского Петрика, с бодикамеры которого была сделана запись, но результатов не сообщил.

Два дня назад детективы ГБР сообщили, что отследили путь Александра Трухина на Audi A8 от Полтавы до Киева 23 августа 2021 года, то есть в день резонансного ДТП, изучив видео с более тысячи камер.

По результатам изучения записей, на всех камерах за рулем авто находился водитель в одежде красного цвета.

Сегодня Сухачев уточнил, что некоторые камеры зафиксировали за рулем авто Виктора Склему (помощник депутата Полтавского областного совета. – Ред.). Именно он был в красной одежде.

Фото: Слуга народу