ДТП із Трухіним: на допиті у ДБР поліцейські не підтвердили пропозицію хабаря

Поліцейські, яких повторно допитали 8 лютого після оприлюднення скандального відео з народним депутатом Олександром Трухіним, не підтвердили, що політик після ДТП у серпні 2021 року пропонував їм хабар, щоб уникнути покарання.

Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

– Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм кошти як неправомірну вигоду не пропонували, – зазначив він.

Водночас, за словами Сухачова, патрульні, які були на місці ДТП, не сказали, хто саме перебував за кермом авто у момент аварії, а вивчення відеозапису, оприлюдненого ЗМІ 1 лютого, не дало прояснення або нової інформації, хоча є спірні моменти.

– Йдеться про невідповідність раніше наданої Нацполіцією на запит слідчого ДБР інформації про відсутність запису з нагрудного реєстратора поліцейського, та про епізод, у якому безпосередньо Трухін безперешкодно оглядає місце водія, – уточнив директор ДБР.

Тому ДБР ініціювало проведення Нацполіцією двох службових розслідувань.

Сухачов сказав, що 7 лютого повторно допитали поліцейського Петрика, з бодікамери якого було зроблено запис, але результатів не повідомив.

Два дні тому детективи ДБР повідомили, що відстежили шлях Олександра Трухіна на Audi A8 від Полтави до Києва 23 серпня 2021 року, тобто у день резонансної ДТП, вивчивши відео з більш ніж тисячі камер.

За результатами вивчення записів, на усіх камерах за кермом авто перебував водій в одязі червоного кольору.

Сьогодні Сухачов уточнив, що деякі камери зафіксували за кермом авто Віктора Склему (помічник депутата Полтавської обласної ради. – Ред.). Саме він був у червоному одязі.

Фото: Слуга народу