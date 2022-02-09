Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новой президентом Европарламента Робертой Метсолой. Он поздравил ее с новой должностью и выразил благодарность за поддержку.

Об этом он сообщил в своем Twitter. По словам главы государства, продолжается взаимодействие для достижения европейских устремлений.

У телефонній розмові з @RobertaMetsola привітав її з нещодавнім обранням Президенткою Європейського парламенту. Подякував за незмінну підтримку України з боку @Europarl_EN у сучасних безпекових умовах. Продовжуємо взаємодію з метою реалізації європейських прагнень ????????. pic.twitter.com/BbVTdwQPBB — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 9, 2022

— В телефонном разговоре с Робертой Метсолой поздравил ее с недавним избранием президентом Европейского парламента. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины со стороны Европейского парламента в современных условиях безопасности, — отметил он.

Президент поблагодарил ее за поддержку Украины на фоне угрозы масштабного вторжения Российской Федерации.

– Продолжаем взаимодействие с целью реализации европейских стремлений Украины, – подчеркнул Зеленский.

Избрание Роберты Метсолы

18 января Роберту Метсолу избрали новым президентом Европейского парламента. Представительница Мальты и депутат от группы европейских народников ранее занимала должность первого вице-президента Европарламента.

После внезапной смерти предыдущего президента этой институции Давида Сассоли из-за серьезных осложнений после нарушения функции иммунной системы, она выполняла его обязанности.