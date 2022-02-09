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Факты / Украина / Политика

Постоянная поддержка Украины: о чем говорили Зеленский и президент Европарламента

Юля Захарченко редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новой президентом Европарламента Робертой Метсолой. Он поздравил ее с новой должностью и выразил благодарность за поддержку.

Об этом он сообщил в своем Twitter. По словам главы государства, продолжается взаимодействие для достижения европейских устремлений.

— В телефонном разговоре с Робертой Метсолой поздравил ее с недавним избранием президентом Европейского парламента. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины со стороны Европейского парламента в современных условиях безопасности, — отметил он.

Президент поблагодарил ее за поддержку Украины на фоне угрозы масштабного вторжения Российской Федерации.

– Продолжаем взаимодействие с целью реализации европейских стремлений Украины, – подчеркнул Зеленский.

Избрание Роберты Метсолы

18 января Роберту Метсолу избрали новым президентом Европейского парламента. Представительница Мальты и депутат от группы европейских народников ранее занимала должность первого вице-президента Европарламента.

После внезапной смерти предыдущего президента этой институции Давида Сассоли из-за серьезных осложнений после нарушения функции иммунной системы, она выполняла его обязанности.

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Фото: Офис президента

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