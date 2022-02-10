Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з рішенням Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів начебто для проведення військово-морських навчань.

У МЗС України зазначають, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

– Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України, – наголошують в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві такі дії РФ називають частиною гібридної війни проти України.

– Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, – зазначають у МЗС України.

Нагадаємо, що сьогодні міноборони РФ повідомило про захід загону великих десантних кораблів російського флоту до окупованого Севастополя. Так, кораблі Корольов, Мінськ, Калінінград, Петро Моргунов, Георгій Побідоносець і Оленєгорський гірник завершили міжфлотський перехід навколо Європи і заходять на головну базу Чорноморського флоту.

У російському міноборони зазначають, що у січні-лютому 2022 р. проводиться серія військово-морських навчань, основною метою яких є “захист російських національних інтересів у Світовому океані, а також протидія військовим загрозам Російської Федерації з морських та океанських напрямів”.

Фото: Міноборони РФ