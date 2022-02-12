В Минобороны Украины заявили, что в сложившейся ситуации с угрозой эскалации российской агрессии военно-политическое руководство государства четко знает, как действовать. Потому планов врага не нужно бояться.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, такой ситуации, как в 2014-м уже не будет, потому что не будет предательства, как тогда со стороны местных сотрудников правоохранительных органов и некоторых военных.

— Военно-политическое руководство государства сегодня четко знает, как действовать, вовремя получает разведанные и имеет возможность оперативно принимать решения, — отметила Анна Маляр.

К тому же, сегодня Вооруженными силами Украины руководят боевые командиры, которые прошли ад войны и знают, что такое хоронить собратьев, говорит заместитель министра обороны.

Она напомнила, что сейчас в Украине уже более 400 тысяч участников боевых действий, то есть имеющих боевой опыт в войне с РФ.

– Наша армия вооружена значительно мощнее, чем в начале войны. Кроме того, сейчас постоянно поступают оружия и боеприпасы от наших партнеров. К примеру, с осени и по состоянию на сегодняшний день только от США 15 самолетов, — отметила Анна Маляр, подчеркнув, что военная помощь поступает и от Великобритании, Канады, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран.

Вооруженные силы Украины в отличие от 2014 сейчас находятся в полной боевой готовности.

— Никто ни один сантиметр украинской земли сегодня не уступит, — отметила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Ранее в МИД Украины заявили, что сейчас очень важно сохранять спокойствие, консолидировать усилия внутри страны, избегать расшатывающих стабильность действий и сеющих панику.

Источник: Ганна Маляр

Фото: ООС