Накануне на заседании СНБО с участием президента Владимира Зеленского тщательно проанализировали ситуацию с безопасностью и дальнейшие действия Украины.

– С самого начала эскалации со стороны Российской Федерации руководство нашего государства, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий, – говорится в заявлении МИД, которое есть в распоряжении Фактов ICTV.

В МИД отмечают, что сейчас очень важно сохранять спокойствие, консолидировать усилия внутри страны, избегать расшатывающих стабильность действий и сеющих панику.

К тому же, Вооруженные силы Украины постоянно следят за развитием событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины, отмечают в МИД.

Украинские дипломаты со своей стороны постоянно находятся на связи со всеми ключевыми партнерами и оперативно получают информацию о безопасности.

– Мы продолжаем работать для снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров с целью удержания России в русле дипломатического диалога, – говорится в заявлении МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что комплексный пакет сдерживания России, предложенный партнерами Украины в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля.

Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что есть весьма реальная вероятность того, что Россия может вторгнуться в Украину.

Салливан посоветовал всем американцам как можно быстрее покинуть страну в целях их собственной безопасности.

Великобритания также порекомендовала гражданам, находящимся сейчас на территории Украины, по возможности уехать из страны.