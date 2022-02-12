У Міноборони України заявили, що в нинішній ситуації із загрозою ескалації російської агресії військово-політичне керівництво держави чітко знає як діяти. Тому планів ворога не треба боятися.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, такої ситуації, як у 2014-му вже не буде, тому що не буде зради, як тоді з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових.

– Військово-політичне керівництво держави сьогодні чітко знає як діяти, вчасно отримує розвід дані та має можливість оперативно приймати рішення, – зазначила Ганна Маляр.

До того ж сьогодні Збройними силами України керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів, говорить заступниця міністра оборони.

Вона нагадала, що зараз в Україні вже понад 400 тисяч учасників бойових дій, тобто тих, хто має бойовий досвід у війні з РФ.

– Наша армія озброєна значно потужніше, ніж на початку війни. Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєприпаси від наших партнерів. Приміром, з осені та станом на сьогодні тільки від США 15 літаків, – зауважила Ганна Маляр, підкресливши, що військова допомога надходить і від Великої Британії, Канади, Литви, Латвії, Естонії та інших країн.

Збройні сили України на відміну від 2014-го зараз знаходяться у повній бойовій готовності.

– Ніхто жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться, – зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Раніше МЗС України заявило, що зараз дуже важливо зберігати спокій, консолідувати зусилля всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.

Джерело: Ганна Маляр

Фото: ООС