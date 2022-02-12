США предоставят Украине экономическую поддержку: о чем говорил Кулеба с Блинкеном

Соединенные Штаты Америки будут способствовать противодействию угрозам, которые может спровоцировать Российская Федерация. США готовы предоставить Украине не только военную, но и экономическую поддержку.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

– Провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Помимо безопасности, США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку, — сообщил Кулеба.

Украина вместе с союзниками готова обороняться от агрессивных действий России и защищать своих граждан, убежден глава МИД.

— РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства, — подчеркнул министр иностранных дел.

Поддержка США

Америка оказывает активную военную поддержку Украине. В нашу страну прибыло много оружия, боеприпасов и другого вооружения для защиты государства.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка готова предоставлять большее количество механизмов для обороны в случае вторжения России в Украину.