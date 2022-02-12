США нададуть Україні економічну підтримку: про що говорив Кулеба з Блінкеном

Сполучені Штати Америки сприятимуть протидії загрозам, які може спричинити Російська Федерація. США готові надати Україні не лише військову, а й економічну підтримку.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з очільником Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою.

– Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку, – повідомив Кулеба.

Україна разом з союзниками готова оборонятися від агресивних дій Росії та захищати своїх громадян, переконаний очільник МЗС.

– РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави, – наголосив міністр закордонних справ.

Підтримка США

Америка надає активну військову підтримку Україні. До нашої країни прибуло багато зброї, боєприпасів та іншого озброєння для захисту держави.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка готова надавати більше механізмів для оборони у разі вторгнення Росії в Україну.