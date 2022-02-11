Недавно в Белом доме официально подтвердили, что планируют передать Украине военно-транспортные вертолеты Ми-17. О таких намерениях администрация США сообщила Конгрессу.
Что известно о вертолетах Ми-17 и их ключевых характеристиках – далее в материале.
Что в Вашингтоне заявили о передаче вертолетов Украине
О намерениях США поставить в Украину вертолеты Ми-17 в конце января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Тогда же в посольстве США в Украине уточнили, что речь идет о пяти вертолетах Ми-17, которые находятся в запасах Пентагона. В наше государство эти вертолеты могут доставить в рамках программы избыточных оборонительных средств.
О намерении предоставить Ми-17 Украине администрация США уведомила американский Конгресс.
On January 19, the Department notified Congress of its intent to deliver five Mi-17 helicopters currently held in DoD inventories to Ukraine under the Excess Defense Articles program. pic.twitter.com/TtpJMXl0L5
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2022
Еще до официального объявления информация о возможной передаче вертолетов Украине появилась в западных СМИ.
Так, американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники информировал, что Украина может получить некоторую технику, которую Вашингтон раньше планировал передать Афганистану, например, вертолеты Ми-17.
– Ми-17 – это российский вертолет, который США изначально закупили для передачи афганцам. Пентагон сейчас взвешивает, что делать с ними после вывода войск из Афганистана в августе, — отмечал телеканал в конце ноября прошлого года.
А в середине января профильный военный портал Defence Blog сообщал, что Украине планируют передать пять вертолетов Ми-17В5, ранее использовавшихся в Афганистане. Отмечалось, что первая партия техники может быть отправлена уже весной.
Вертолеты Ми-17: назначение
Ми-17 – это многоцелевые военно-транспортные вертолеты, предназначенные для десантирования, выполнения боевых и специальных задач.
Это один из самых массовых вертолетов в истории авиации.
Вертолет предназначен для:
• перевозки личного состава (повышения мобильности сухопутных войск);
• транспортировки грузов, вооружения и военной техники как внутри грузовой кабины, так и на наружной подвеске;
• тактического десантирования;
• высадки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ);
• уничтожения легкобронированной техники, поражения целей и живой силы противника (с помощью ракетного, стрелкового вооружения);
• эвакуации и перевозки раненых.
Вертолет пригоден для эксплуатации круглосуточно в разных климатических условиях. Благодаря самой большой в своем классе грузовой кабине он имеет значительные транспортные возможности.
Ключевые характеристики
Среди основных характеристик Ми-17 можно выделить следующие:
• вертолет развивает максимальную скорость 250 км/ч;
• максимальная взлетная масса составляет 13 000 кг;
• практическая дальность – 950 км;
• боевой радиус действия – 495 км;
• максимальная полезная нагрузка – 4 000 кг;
• объем грузовой кабины – 23 куб. м;
• экипаж – 2-3 человека;
• полезная нагрузка – более 30 солдат, или 12 носилок с сопровождением, или 4 000 кг груза в кабине, или не менее 3 000 кг на наружной подвеске.
Вертолеты могут оснащаться пулеметами, гранатометами и т.д.
Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина уже получила от международных партнеров более тысячи тонн оборонного оружия и военного оборудования для сдерживания российской агрессии.
Факты ICTV ранее писали, что известно о беспилотниках Bayraktar, переносных зенитно-ракетных комплексах Piorun и противотанковых комплексах NLAW, которые западные партнеры решили предоставить нашему государству.
Источник: Defence Blog, CNN