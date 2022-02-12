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Факты / Украина / Политика

В Киеве состоялся Международный марш единства в поддержку Украины

Юля Захарченко редактор ленты
В Киеве состоялся Международный марш единства в поддержку Украины

В центре Киева состоялся Международный марш единства в поддержку Украины на фоне угрозы нового масштабного вторжения Российской Федерации.

Об этом сообщила журналистка Фактов ICTV Оксана Михайлова. По ее словам, участники акции выразили поддержку нашему государству, страдающему от российской агрессии.

Фото: Факты ICTV

Марш начался с парка имени Тараса Шевченко, откуда участники двигались к Майдану Независимости и Крещатику.

Во время ходы участники марша единства в поддержку Украины выкрикивали разные лозунги. Среди них — Слава Украине, украинцы будут сопротивляться и другие. В целом акция завершилась спокойно.

5 февраля в Харькове прошел Марш единства, к которому присоединились около 5 тыс. человек. Участники вышли на акцию, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине на фоне угрозы масштабного вторжения России.

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