У Києві відбувся Міжнародний марш єдності на підтримку України

У центрі Києва відбувся Міжнародний марш єдності на підтримку України на тлі загрози нового масштабного вторгнення Російської Федерації.

Про це повідомила журналістка Фактів ICTV Оксана Михайлова. За її словами, учасники акції висловили підтримку нашій державі, яка страждає від російської агресії.

Марш розпочався з парку імені Тараса Шевченка, звідки учасники рухалися до Майдану Незалежності та Хрещатику.

Під час ходи учасники маршу єдності на підтримку України вигукували різні гасла. Серед них – Слава Україні, українці чинитимуть опір та інші. Загалом акція завершилася спокійно.

5 лютого у Харкові відбувся Марш єдності, до якого доєдналися близько 5 тис. людей. Учасники вийшли на акцію, щоб продемонструвати свою підтримку Україні на тлі загрози масштабного вторгнення Росії.