Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и премьер-министр Денис Шмыгаль заверили в готовности украинской армии дать отпор России в случае нападения.

Шмыгаль призвал украинцев не подвергаться гибридным провокациям страны-агрессора и быть сильными, как наши военные.

– Каждый день мы становимся сильнее. Оборонительно. Экономически. Политически. Сегодня нам нужно не поддаваться гибридным провокациям врага. Наша армия сильна. Такими должны быть и мы. Наши солдаты должны почувствовать, что за ними тоже сила — сильный духом, мудрый, единственный украинский народ, — подчеркнул премьер-министр.

Залужный отметил, что Украина не отдаст свою землю и будет защищать своих жителей до смерти.

– 420 тыс. украинских воинов. Каждый командир уже смотрел в глаза смерти. Командующие видами, родами, командиры бригад, батальонов и рот – это специалисты своего дела и патриоты своего государства. Мы не отдадим ни клочка украинской земли, – убежден главнокомандующий ВСУ.

Резников подчеркнул, что Украина имеет беспрецедентную поддержку со стороны международных партнеров — самую большую за все время с начала независимости.

— Каждый, кто хоть один раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен — повторения 2014 года не будет. Агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город. Не сомневайтесь, что ВСУ абсолютно готовы к отпору и не отдадут украинские земли, — подчеркнул министр обороны.

Партнеры поставляют Украине оборонное оружие, которое смогло повысить способности Вооруженных Сил Украины дать отпор агрессору. В течение месяца от разных стран прибыло около 2 тыс. тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты.