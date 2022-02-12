Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнили у готовності української армії дати відсіч Росії у разі нападу.

Шмигаль закликав українців не піддаватися на гібридні провокації країни-агресора та бути сильними, як наші військові.

– Щодня ми стаємо сильнішими. Оборонно. Економічно. Політично. Сьогодні нам потрібно не піддаватися на гібридні провокації ворога. Наша армія сильна. Такими маємо бути й ми. Наші солдати мають відчути, що за ними теж стоїть сила — сильний духом, мудрий, єдиний український народ, – наголосив прем’єр-міністр.

Залужний зазначив, що Україна не віддасть свою землю та боронитиме своїх жителів до смерті.

– 420 тис. українських воїнів. Кожен командир без винятку вже дивився в очі смерті. Командувачі видів, родів, командири бригад, батальйонів і рот – це фахівці своєї справи та патріоти своєї держави. Ми не віддамо ні клаптика української землі, – переконаний головнокомандувач ЗСУ.

Резніков наголосив, що Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів — найбільшу за весь час з початку незалежності.

– Кожен, хто бодай один раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений — повторення 2014 року не буде. Агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто. Не сумнівайтеся — ЗСУ абсолютно готові до відсічі та не віддадуть українські землі, – наголосив міністр оборони.

Партнери постачають Україні оборонну зброю, яка змогла підвищити спроможності Збройних Сил України дати відсіч агресору. Протягом місяця від різних країн прибуло майже 2 тис. тонн сучасного озброєння, боєприпасів та засобів бронезахисту.