В окупованому Криму зараз перебуває 32 тис. російських військових – Міноборони

На території тимчасово окупованого Криму наразі перебуває 32 тис. російських військовослужбовців, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона розповіла не всю інформацію, яку має українська розвідка. За її словами, оприлюдненими даними може скористатися ворог, щоб відкорегувати свої дії.

– З 2014 року до початку 2022 року Росія значно посилила військову присутність як на самому півострові, так і в акваторії Чорного моря, – наголосила вона.

В окупованому Кримському півострові на постійній основі створили міжвидове угруповання військ Збройних сил Росії. РФ продовжує накопичувати армію біля кордонів України.

– Станом на сьогодні, зафіксували понад 100 тис. особового складу, якщо говорити про наземний компонент. Якщо порівнювати з весною 2021 року, тоді фіксували 126 тис. військових Сьогодні орієнтовно так само, – зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони України додала, що розвідка не фіксує створення ударних груп, однак загроза масштабного вторгнення Росії все ще залишається.

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Джерело: Суспільне Крим

Фото: Ганна Маляр