Украина просит Германию предоставить 12 тыс. противотанковых ракет – посол Мельник

Перед визитом канцлера Германии Олафа Шольца в Киев посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что украинское правительство обновило запрос к Берлину относительно предоставления 12 тыс. противотанковых ракет.

– Ситуация драматична. Сейчас мы должны быть готовы к худшему сценарию, – сказал дипломат в интервью одному из немецких изданий.

В перечне вооружений, который в начале февраля Кабмин передал Берлину, нет противотанковых ракет. В нем – электронные системы наблюдения, оборудование для разминирования, защитные костюмы, цифровые радиостанции, радиолокационные станции или приборы ночного видения.

В правительстве Германии в конце января заявили, что исключают возможность поставки в Украину летального оружия.

Там уточнили, что это связано с позицией страны – они не экспортируют вооружение в кризисные регионы.

А урегулирование конфликта между Украиной и РФ, по их мнению, возможно только дипломатическим путем.

До этого Берлин также отказывался предоставлять оружие Украине, несмотря на угрозу нового российского вторжения.

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Источник: Der Spiegel

Фото: Посольство України у ФРН