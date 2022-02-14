Україна просить Німеччину надати 12 тис. протитанкових ракет – посол Мельник

Перед візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва посол України в ФРН Андрій Мельник заявив, що український уряд поновив запит до Берліна шодо надання 12 тис. протитанкових ракет.

– Ситуація драматична. Зараз ми повинні бути готові до найгіршого сценарію, – сказав дипломат в інтерв’ю одному з німецьких видань.

У переліку озброєнь, який на початку лютого Кабмін передав Берліну, немає протитанкових ракет. У ньому – електронні системи спостереження, обладнання для розмінування, захисні костюми, цифрові радіостанції, радіолокаційні станції або прилади нічного бачення.

В уряді Німеччини наприкінці січня заявили, що виключають можливість постачання в Україну летальної зброї.

Там уточнили, що це пов’язано з позицією країни – вони не експортують озброєння у кризові регіони.

А врегулювання конфлікту між Україною та РФ, на їхню думку, можливе “тільки дипломатичним шляхом”.

До цього Берлін також відмовлявся надавати зброю Україні, незважаючи на загрозу нового російського вторгнення.

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Джерело: Der Spiegel

Фото: Посольство України у ФРН