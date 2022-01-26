— В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь (так называемым — Ред .) Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, — сказал он.

Глава фракции в Госдуме РФ заявил, что обеспокоен вопросом защиты жизней “российских граждан и соотечественников”, проживающих на временно неподконтрольных территориях Украины.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ предложили другим представителям нижней палаты российского парламента попросить президента РФ Владимира Путина признать террористические образования на востоке Украины.

На это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Российской Федерацией “ЛНР” и “ДНР” будет означать выход Москвы из Минских договоренностей.

Война на Донбассе продолжается с 2014 года, после того, как Россия аннексировала украинский Крым. Украина и страны Запада неоднократно обвиняли РФ в поддержке оружием боевиков в ОРДЛО. Однако Кремль никогда открыто не признавал такой поддержки.

Так, например, прокурор в расследовании сбитого малайзийского авиалайнера MH17 ранее говорил, что зенитно-ракетный комплекс Бук, из которого в июле 2014 года был уничтожен самолет, доставили из Российской Федерации на подконтрольную ей территорию Донбасса накануне катастрофы.