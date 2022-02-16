Министр обороны Алексей Резников сообщил, что атташе по вопросам обороны Республики Беларусь посетит военные учения Заметіль-2022, которые проходят в Ровенской области. Об этом ранее договорились между министерствами обороны Украины и Белоруссии.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время телемарафона ко Дню единения.

По словам Резникова, Украина заинтересована сохранять добрососедские отношения с Беларусью.

— Был очень важный разговор с моим белорусским коллегой Виктором Хрениным. У Украины особенно теплые чувства к белорусскому народу. Мы заинтересованы сохранять добрососедские отношения. Министр Хренин заверил меня, что никаких угроз с территории Беларуси для Украины нет и не будет, – сказал глава Минобороны Украины.

По его словам, украинский атташе по вопросам обороны вчера посетил учения в Беларуси.

– Сегодня мы будем принимать в гости белорусского атташе на учениях в Ровно, – сказал Резников.

Напомним, что 10 февраля в Беларуси начались совместные российско-белорусские военные учения Союзная решимость-2022. Именно они стали причиной бесед мировых лидеров о возможной новой эскалации российской агрессии.