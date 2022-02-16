Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що аташе з питань оборони Республіки Білорусь відвідає військові навчання Заметіль-2022, які проходять на Рівненщині. Про це раніше домовилися між міністерствами оборони України та Білорусі.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час телемарафону до Дня єднання.

За словами Резнікова, Україна зацікавлена зберігати добросусідські відносини з Білоруссю.

– Мав дуже важливу розмову з моїм білоруським колегою Віктором Хреніним. В України особливо теплі почуття до білоруського народу. Ми зацікавлені зберігати добросусідські відносини. Міністр Хренін запевнив мене, що жодних загроз з території Білорусі для України немає і не буде, – сказав очільник Міноборони України.

За його словами, український аташе з питань оборони вчора відвідав навчання у Білорусі.

– Сьогодні ми будемо приймати у гості білоруського аташе на навчаннях у Рівному, – сказав Резніков.

Нагадаємо, що 10 лютого у Білорусі розпочалися спільні російсько-білоруські військові навчання Союзна рішучість-2022. Саме вони стали причиною розмов світових лідерів про можливу нову ескалацію російської агресії.