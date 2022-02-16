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Факты / Украина / Политика

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 16 февраля

Валентина Летяк редактор ленты
Верховна Рада

Верховная Рада в среду, 16 февраля, будет работать в пленарном режиме до обеденного перерыва. Заседание начнется традиционно в 10.00. За онлайн-трансляцией можно наблюдать на сайте Факты ICTV.

Перечень вопросов повестки дня невелик и большинство из них касаются ратификации Украиной международных договоров.

Самое знаковое среди них – Соглашение между Украиной с Евросоюзом о совместном авиационном пространстве, которое подписано в Киеве 12 октября 2021 года в рамках саммита Украина-ЕС.

Этот документ предусматривает своеобразное введение авиационного безвиза одновременно для украинских и европейских авиаперевозчиков.

Это должно способствовать взаимному доступу к рынкам авиаперевозок на равных условиях конкуренции и по одинаковым правилам.

Теперь Евросоюз будет признавать украинские сертификаты, выданные самолетам, произведенным в Украине.

Сегодня нардепы также рассмотрят выход Украины из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств.

А еще Рада переименует четыре населенных пункта в Черкасской, Винницкой, Запорожской и Одесской областях.

После обеда народные депутаты будут работать в комитетах, группах и фракциях.

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Общее с ЕС авиапространство и выход из договоров СНГ: повестка дня Рады 16 февраля

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