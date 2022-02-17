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Факты / Украина / Политика

Не все члены НАТО хотят видеть Украину в Альянсе – Зеленский

Марта Бондаренко редактор ленты
Не все члены НАТО хотят видеть Украину в Альянсе – Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время своего пребывания в Мариуполе Донецкой области заявил, что Украина долгое время двигается в направлении членства в НАТО, однако прогресса в этом вопросе пока нет.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, именно из-за вопросов НАТО на Украину оказывается давление.

Глава государства отметил, что Украина избрала курс в НАТО для своей безопасности, однако расстояние до Альянса пока не сокращается.

– Есть конкретные причины – из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран – членов Альянса, – сказал он.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что Россия использует вопросы НАТО как оправдание, почему ее войска стоят вдоль украинских границ, а некоторые европейские страны подыгрывают России в этом.

Президент напомнил, что геополитический курс Украины закреплен в Конституции и является выбором украинского народа.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пересматривает решение Бухарестского саммита о перспективах членства Украины. По его словам, перспектива членства в НАТО остается в силе, несмотря на угрозу полномасштабного нападения со стороны России.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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