Президент Владимир Зеленский во время своего пребывания в Мариуполе Донецкой области заявил, что Украина долгое время двигается в направлении членства в НАТО, однако прогресса в этом вопросе пока нет.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По словам Зеленского, именно из-за вопросов НАТО на Украину оказывается давление.
Глава государства отметил, что Украина избрала курс в НАТО для своей безопасности, однако расстояние до Альянса пока не сокращается.
– Есть конкретные причины – из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран – членов Альянса, – сказал он.
В то же время Владимир Зеленский отметил, что Россия использует вопросы НАТО как оправдание, почему ее войска стоят вдоль украинских границ, а некоторые европейские страны подыгрывают России в этом.
Президент напомнил, что геополитический курс Украины закреплен в Конституции и является выбором украинского народа.
Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пересматривает решение Бухарестского саммита о перспективах членства Украины. По его словам, перспектива членства в НАТО остается в силе, несмотря на угрозу полномасштабного нападения со стороны России.